Elezione di un componente del Csm | i siti di Senato e Camera pubblicano l’avviso per la presentazione delle candidature

L'elezione di un componente del CSM rappresenta un momento cruciale per la nostra democrazia, coinvolgendo le istituzioni e i cittadini in un percorso trasparente e partecipato. I siti del Senato e della Camera hanno appena pubblicato l’avviso per la presentazione delle candidature, aprendo ufficialmente le porte a chi desidera contribuire al funzionamento della giustizia italiana. È il momento di fare sentire la propria voce e partecipare attivamente a questa importante scelta.

Il Senato ROMA – La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno pubblicato ieri, nei rispettivi siti internet istituzionali, l'avviso per la presentazione delle candidature, ai fini dell'elezione, di un componente del Consiglio superiore della magistratura, così come disposto dall'articolo 104, quarto comma, della Costituzione e dell'articolo 22 della legge 24 marzo 1958, n. 195, recante Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura, come modificato dalla legge 17 giugno 2022, n. 71. Gli interessati dovranno inviare la propria candidatura esclusivamente tramite posta elettronica certificata agli indirizzi pubblicati nei siti di Camera e Senato.

