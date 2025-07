Ultimissime Inter LIVE | lo sfogo di Lautaro spacca l’Inter sempre più difficile arrivare a Leoni

Le ultime novità dall’Inter sono esplosive: lo sfogo di Lautaro Martinez ha scosso l’ambiente nerazzurro, rivelando le sfide e le difficoltà che rendono sempre più complesso il cammino verso i successi. In tempo reale, seguici per non perdere neanche una notizia e restare aggiornato su tutti gli sviluppi della squadra. La stagione è appena iniziata e l’Inter si prepara a scrivere nuovi capitoli di passione e determinazione.

Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Indice dei Contenuti. Ultimissime Inter Live di MERCOLEDI’ 2 LUGLIO. Ultimissime Inter Live di MARTEDI’ 1 LUGLIO. Ultimissime Inter Live di LUNEDI’ 30 GIUGNO. Ultimissime Inter Live di DOMENICA 29 GIUGNO. Ultimissime Inter Live di SABATO 28 GIUGNO. Ultimissime Inter Live di VENERDI’ 27 GIUGNO. Ultimissime Inter Live di GIOVEDI’ 26 GIUGNO. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: lo sfogo di Lautaro spacca l’Inter, sempre più difficile arrivare a Leoni

In questa notizia si parla di: inter - ultimissime - sfogo - lautaro

Ultimissime Inter LIVE: il retroscena sulla reazione della squadra al pareggio del Napoli, la data per il rientro di Lautaro - Benvenuti su Ultimissime Inter Live! Qui troverete tutte le notizie più importanti riguardanti la nostra amata Inter, aggiornate in tempo reale dalla redazione di Inter News 24.

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Crolla l’Inter col Fluminense, impresa di Inzaghi col City - Duro sfogo di Lautaro Martinez “Chi non vuole... Vai su Facebook

Inter: lo sfogo di Lautaro Le news -) https://milanworld.net/threads/lautaro-ora-basta-chi-non-vuole-lottare-vada-via.152337… #Inter #Lautaro #Calcio #News #InterFluminense Vai su X

Sfogo LAUTARO, CALHA verso l'ADDIO: sogno EDERSON. ANSIA DUMFRIES: CLAUSOLA a prezzo STRACCIATO; Colonnese critico: Lo sfogo di Lautaro? Così ci perde solo l'Inter. Chivu va tutelato; Inter-Fluminense, Lautaro: Qui solo chi vuole vincere, chi non vuole se ne vada.

“Sfogo Lautaro? Meglio se stava zitto…”: caos Inter, ancora polemiche e anche Chivu nel mirino - L'Inter di Cristian Chivu non vive un momento facile e sia il tecnico che Lautaro Martinez sono finiti sotto accusa. Segnala spaziointer.it

Ultimissime Inter LIVE: lo sfogo di Lautaro spacca l’Inter, il retroscena sul like della moglie di Inzaghi al post di Calhanoglu - Le notizie più importanti in casa nerazzurra Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro dell ... Si legge su informazione.it