Finge di essere un medico e soccorre una ragazza ma era solo figlio di un dottore | 40enne denunciato

In un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze gravi, la polizia locale di Treviolo ha denunciato un 40enne per aver esercitato abusivamente la professione medica, fingendo di essere un medico al fine di soccorrere una ragazza in difficoltà. La sua azione, invece di aiutare, ha sollevato dubbi sulla correttezza delle sue intenzioni, portando alla scoperta della sua vera identità. Continua a leggere...

La polizia locale di Treviolo (Bergamo) ha denunciato un 40enne per usurpazione di titolo, esercizio abusivo di attività sanitaria e oltraggio a pubblico ufficiale. La scorsa domenica l'uomo avrebbe sostenuto di essere un medico per aiutare una ragazza che si stava sentendo male, ma in realtà era solo figlio di un dottore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Finge di essere un medico e soccorre una ragazza, ma era solo figlio di un dottore: 40enne denunciato

