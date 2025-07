Bamballi Juventus nuovo colpo in prospettiva per i bianconeri | ufficiale l’arrivo del terzino classe 2007 ex Lione Tutti i dettagli

Juventus continua a puntare sul futuro con un colpo di grandi prospettive: ufficiale l’ingaggio di Léo Bamballi, giovane terzino classe 2007 proveniente dal Lione. Un'operazione strategica che rafforza il settore giovanile e apre nuove possibilità per il club bianconero. Con questa acquisizione, i bianconeri consolidano la loro visione di investire nei talenti emergenti, portando anche nuovi stimoli e ambizioni alla rosa.

dell’operazione. Il calciomercato Juve ha messo a segno un altro colpo di mercato in chiave futura, tesserando Léo Bamballi, giovane terzino classe 2007, svincolato dal Lione. Il club bianconero ha annunciato l’arrivo del promettente talento sulla base di quanto reso noto dal sito ufficiale di Lega Serie A. Con una carriera ancora tutta da scrivere, Bamballi rappresenta un rinforzo di prospettiva che si inserisce perfettamente nel progetto di sviluppo giovanile della Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bamballi Juventus, nuovo colpo in prospettiva per i bianconeri: ufficiale l’arrivo del terzino classe 2007 ex Lione. Tutti i dettagli

In questa notizia si parla di: colpo - terzino - classe - bamballi

Cambiaso Juve: una pretendente per il terzino piazza un altro super colpo in fascia. Cambia lo scenario per il bianconero? Cosa è successo - Juventus vicina a Cambiaso, un nuovo colpo in fascia per rafforzare la difesa. Con Frimpong a Liverpool, lo scenario si evolves, aprendo possibilità per i bianconeri.

Bamballi saluta il Lione: Undici anni bellissimi, è tempo di iniziare un nuovo capitolo. Lo aspetta...; Juve, doppio colpo giovane: ecco Bamballi e Makiobo; Leo Bamballi Juventus, nuovo colpo in prospettiva! Chi è.

Pagina 1 | Bamballi alla Juve, ufficiale: tra Primavera e Next Gen sognando la prima squadra - Si è ufficialmente aperta la sessione di calciomercato estivo e la Juventus Primavera ha già piazzato il primo colpo. Come scrive tuttosport.com

Bamballi alla Juve, ufficiale: tra Primavera e Next Gen sognando la prima squadra - Si è ufficialmente aperta la sessione di calciomercato estivo e la Juventus Primavera ha già piazzato il primo colpo. Si legge su tuttosport.com