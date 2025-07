I rider di Glovo riceveranno più soldi pochi se lavorano con 40 gradi Ma così si incentiva il rischio

In un'estate rovente, i rider di Glovo affrontano sfide sempre più dure: con 40 gradi, ricevere 2,49 euro può sembrare poco, ma l’azienda ha deciso di premiare il loro impegno con bonus economici. Questa strategia mira a incentivare la perseveranza anche nelle temperature estreme, riconoscendo il rischio e la fatica di chi lavora duramente sotto il sole. Una mossa che dimostra come il valore dei rider sia un investimento per tutti.

L'azienda ha deciso di mettere sul piatto bonus economici per incentivare i rider a continuare le consegne anche con temperature estreme.

