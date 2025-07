2 luglio 2001 Inzaghi al Milan e quell’assurda contestazione dimenticata

Il 2 luglio 2001 rappresenta un giorno indimenticabile per il mondo del calcio: il Milan acquisisce Filippo Inzaghi, un’operazione che cambierà il volto del club e scriverà pagine di gloria. Ricordando retroscena, il costo e quell’insolita contestazione, esploriamo una delle transazioni più discusse e affascinanti della storia rossonera, un capitolo che ancora oggi rivela la sua incredibile importanza.

Esattamente 24 anni fa, il 2 luglio 2001, il Milan acquistava dalla Juventus il centravanti Filippo Inzaghi: farà la storia in rossonero. Il ricordo di quella trattativa: retroscena, costo e quell'assurda contestazione.

