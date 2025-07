Blackout in Lombardia esposto del Codacons ad Arera Obiettivo? Risarcire i cittadini

Milano, 2 luglio 2025 – Un nuovo capitolo si apre nel contrasto ai blackout che hanno colpito la Lombardia: il Codacons ha presentato un esposto ad Arera, chiedendo trasparenza e giustizia per i cittadini vittime di interruzioni energetiche. L’obiettivo è ottenere risarcimenti e responsabilità chiare, affinché episodi come quelli dell’1 luglio a Bergamo non si ripetano più. È fondamentale agire subito per tutelare i diritti di tutti.

Milano, 2 luglio 2025 – Il Codacons, associazione che difende i diritti dei consumatori, ha annunciato la presentazione di un esposto all’Arera – Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente – chiedendo di accertare le responsabilità delle società coinvolte nei blackout dell’1 luglio a Bergamo e dei giorni precedenti in altre cittadine dell’hinterland milanese, e “di avviare le opportune verifiche sulle cause delle interruzioni elettriche, al fine di sanzionare eventuali condotte illecite e ottenere il risarcimento dei danni subiti dai cittadini”. Danni a imprese e cittadini. Nella giornata del 1° luglio, Bergamo è stata colpita da un blackout improvviso che ha bloccato gli ascensori, messo fuori uso i semafori in numerose vie del centro, provocando caos nel traffico e rallentamenti nella circolazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Blackout in Lombardia, esposto del Codacons ad Arera. Obiettivo? Risarcire i cittadini

In questa notizia si parla di: blackout - esposto - codacons - arera

Guasto ai radar a Milano, è giallo sulle cause del blackout. Esposto in Procura e interrogazione a Salvini: “Verificare minacce esterne” - Il blackout ai radar di Milano ha causato caos e disagi per migliaia di viaggiatori, spingendo le autorità a indagare sulle cause del guasto.

Blackout in Lombardia, esposto del Codacons ad Arera. Obiettivo? Risarcire i cittadini.

Furti nelle case. Esposto del Codacons - Il Giorno - Esposto del Codacons ERBUSCO Topi d’appartamento scatenati nell’Ovest bresciano. Riporta ilgiorno.it

Esposto del Codacons a 6 Procure sul caro-voli in Sicilia - In attesa della decisione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che dopo l'esposto del Codacons ha aperto un'istruttoria nei confronti di alcune compagnie aeree per il 'caro voli ... Scrive ansa.it