Bergamo carne conservata nel box auto accanto al ristorante | scattano sequestro e sanzione

A Bergamo, un blitz delle autorità ha portato al sequestro di oltre 50 chili di carne conservata in condizioni irregolari dietro il ristorante di via Bono. L’intervento, scaturito da una segnalazione, ha evidenziato pratiche non conformi alla sicurezza alimentare. Un episodio che sottolinea l’importanza dei controlli per tutelare la salute pubblica e garantire standard igienici adeguati. La vicenda si conclude con sanzioni e il sequestro del prodotto illecito, rafforzando l’impegno delle istituzioni contro le irregolarità.

Bergamo - Controlli della Polizia locale e dell’Ats in un esercizio di ristorazione di via Bono: sequestrati oltre 50 chili di carne senza tracciabilità. L’intervento sabato scorso quando l’unità di Polizia commerciale della Polizia locale di Bergamo è intervenuta in via Bono a seguito di una segnalazione su presunte irregolarità nella gestione degli alimenti da parte di un ristorante. Secondo quanto indicato nella segnalazione, il personale sarebbe stato visto trasportare della carne da un locale confinante, apparentemente un’autorimessa, all’interno dell’esercizio di ristorazione. Gli agenti, giunti sul posto, hanno effettuato un’ispezione dell’esercizio e successivamente sono entrati nella struttura adiacente, che si è rivelata essere utilizzata come deposito di materie prime alimentari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bergamo, carne conservata nel box auto accanto al ristorante: scattano sequestro e sanzione

