Caldo estremo vasto rogo distrugge tutto | morti e persone chiuse in casa

L'Europa si trova di fronte a un'estate senza precedenti, con un caldo estremo che alimenta incendi devastanti e mette a dura prova le nostre comunità. Le immagini di roghi vasti e persone intrappolate in casa si susseguono, mentre la lotta contro questa crisi climatica si fa più urgente che mai. È il momento di agire, di unirci per proteggere il nostro futuro e il nostro pianeta, prima che sia troppo tardi.

L' Europa è stretta nella morsa di un'ondata di calore senza precedenti, con temperature che superano i 40 gradi in più regioni e un bilancio già drammatico: incendi devastanti, blackout elettrici, malori e vittime. Italia, Spagna, Francia e Portogallo sono i Paesi più colpiti. Le autorità invitano a seguire le misure di prevenzione, mentre le strutture sanitarie registrano un boom di accessi ai pronto soccorso, anche per "ricoveri sociali" legati alla difficoltà di affrontare il caldo nelle proprie abitazioni. Nella giornata di ieri, martedì il 1° luglio, un vasto incendio ha causato diverse vittime e creato non pochi disagi.

