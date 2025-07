Bergamo non gli prescrivono il farmaco desiderato | insulti e botte al personale del Pronto soccorso

Un episodio di grande tensione scuote il Pronto Soccorso di Bergamo, quando un uomo, in preda a crisi e frustrato dall’impossibilità di ottenere il farmaco desiderato, esplode in insulti e violenza contro il personale. Un episodio che evidenzia le sfide crescenti nelle strutture sanitarie italiane, dove la gestione della salute mentale e della sicurezza diventa sempre più cruciale. La vicenda si conclude con l’arresto del giovane, ma lascia aperti numerosi interrogativi sulla tutela di operatori e pazienti.

Bergamo. 2 luglio 2025 – Ha dato in escandescenze al Pronto soccorso del Papa Giovanni XXIII perché v oleva dei farmaci, in particolare il Rivotril. E' stato arrestato dalla polizia un senegalese di 28 anni, pe r lesioni personali e tentata rapina. Il giovane, con problemi di tossicodipendenza, regolare sul territorio nazionale e residente in un paese dell'hinterland, ha numerosi precedenti ed è già noto in ospedale per fatti analogh i. L'ultimo martedì pomeriggio al Pronto soccorso del Papa Giovanni XXIII dove è arrivato lamentando un malessere, ha chiesto di essere visitato, e ha insisto per farsi prescrivere una ricetta ripetibile per un farmaco.