La AEW non ha bisogno di guardare al mercato dei free agent

la AEW non ha più bisogno di guardare al mercato dei free agent. Nelle ultime settimane, un rumor e una dichiarazione hanno delineato la strategia vincente della compagnia, che si basa sulla valorizzazione del proprio roster. Questa scelta evidenzia come la federazione abbia raggiunto un equilibrio perfetto tra talento, rendimento e continuità, dimostrando che la forza interna può essere la vera chiave del successo futuro. E così, la strada verso nuovi traguardi si prospetta tutta in casa.

Nelle ultime due settimane, un rumor e una dichiarazione hanno tracciato la linea di quella che dovrà essere la strategia di miglioramento della AEW nei confronti del proprio roster. Una strategia che dice una cosa chiara: la compagnia non ha (più) bisogno di guardare con insistenza al mercato dei free agent. I motivi sono due: al momento il roster ha una conformazione ben specifica, con un alto grado di talento e di rendimento, a tal punto da non richiedere ulteriori aggiunte; non ci sono in giro free agent da far spellare le mani. Dalle indy non sta uscendo nulla di nuovo, o di interessante, o appetibile per un tipo di wrestling che si rivolge alla tv.

