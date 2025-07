Elliott Juve dall’Inghilterra non hanno dubbi | anche i bianconeri in corsa per la stella del Liverpool Fissato il prezzo

Gli ultimi segnali provenienti dall’Inghilterra confermano che anche la Juventus si fa avanti per Harvey Elliott, il giovane talento del Liverpool. Un affare che potrebbe rivoluzionare il centrocampo bianconero, con i Reds pronti a fissare il prezzo di partenza. La corsa alla stella inglese si fa incandescente, ma quali saranno le mosse decisive? Restate con noi per scoprire gli sviluppi più caldi di questa intrigante trattativa di mercato.

Elliott Juve, dall’Inghilterra non hanno dubbi: anche i bianconeri in corsa per la stella del Liverpool. I Reds avrebbero già fissato il prezzo. La Juve è alla ricerca di un rinforzo di qualità per il proprio centrocampo e, secondo quanto riportato da 90min, avrebbe messo gli occhi su Harvey Elliott, talento classe 2003 del Liverpool. Il giovane centrocampista offensivo inglese è considerato uno dei maggiori talenti emergenti della sua generazione e ha già attirato l’interesse di top club, tra cui il mercato Juve e l’ Inter, con una forte concorrenza per accaparrarsi il suo talento. Elliott, un talento in ascesa: qualità e versatilità per il centrocampo della Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com