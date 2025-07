Rider sotto il sole | bonus da pochi centesimi per chi lavora con il caldo estremo

Lavorare sotto il sole cocente diventa ancora più difficile, e Glovo sembra aver trovato una soluzione discutibile: bonus economici che variano in base alle temperature, anche se di pochi centesimi. La decisione ha scatenato forti critiche da parte del sindacato Nidil Cgil, che teme che questa strategia possa rischiare di trasformare un pericolo per la salute in un semplice incentivo monetario. È davvero questa la soluzione per tutelare i rider?

Glovo offre incentivi economici in base alle temperature. Un'ondata di critiche ha travolto Glovo dopo la segnalazione del sindacato Nidil Cgil, che ha denunciato la scelta dell'azienda di offrire bonus legati alle alte temperature ai propri rider. Incentivi economici minimi – solo qualche centesimo – che aumentano con il caldo più intenso, rischiando, secondo il sindacato, di trasformare un pericolo per la salute in un'opportunità economica. Quali sono i bonus per i rider. La comunicazione, inviata ai rider tramite l'app della piattaforma, prevede un bonus percentuale sugli ordini completati in base alle temperature registrate: 2% tra i 32 e i 36 gradi.

