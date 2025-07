Suizen di Fabrizio Valente | musica per meditare rilassarsi e ritrovare la calma interiore

Scopri "Suizen" di Fabrizio Valente, un viaggio sonore di 20 minuti che trasporta l’ascoltatore in un’oasi di pace e introspezione. Con i suoni avvolgenti dello shakuhachi, il respiro e il mormorio dell’acqua, questa composizione ambient richiama la tradizione giapponese, favorendo meditazione, rilassamento e una profonda connessione con il sé interiore. Immergiti in questa esperienza unica e lascia che la musica ti guidi verso la calma assoluta.

Fabrizio Valente presenta “Suizen”, il suo nuovo brano ambient di 20 minuti pensato per accompagnare la meditazione, il rilassamento profondo e i momenti di consapevolezza interiore. I suoni avvolgenti dello shakuhachi, il respiro e il rumore dell’acqua guidano l’ascoltatore in un viaggio sonoro unico, tra spiritualità e quiete. Una composizione ambient per la meditazione ispirata alla tradizione giapponese. Il titolo “Suizen” richiama l’omonima pratica zen giapponese, che utilizza il flauto shakuhachi come strumento di meditazione. In questo brano, Valente applica il suo inedito Stile della Campana, una tecnica esecutiva che si ispira alle campane tibetane per produrre frequenze basse, suoni lenti e profondamente risonanti. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com