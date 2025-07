Gaza Trump propone una tregua di 60 giorni Si attende la risposta di Hamas

In un clima di tensioni e speranze, Donald Trump ha annunciato una proposta di tregua di 60 giorni a Gaza, lasciando il mondo in attesa della risposta di Hamas. Dopo incontri riservati a Washington con l'inviato di Netanyahu, si delineano possibili passi verso la pace. La comunitĂ internazionale guarda con attenzione, sperando che questa iniziativa possa portare stabilitĂ e dialogo duraturo nella regione. La palla ora passa a Hamas, che deve decidere se cogliere questa opportunitĂ di cessate il fuoco.

Israele ha accettato una tregua di 60 giorni a Gaz a, ha dichiarato Trump ieri urbi et orbi al termine dei colloqui riservati intercorsi a Washington con l’inviato di Netanyahu Ron Dermer. Ieri abbiamo accennato a come Netanyahu abbia posto alcune condizioni per accettare, cioè la fine del suo processo e l’ampliamento degli Accordi di Abramo. E abbiamo dato conto degli sviluppi su ambedue i fronti, cioè gli incontri riservati avviati dal presidente israeliano Isaac Herzog, che può concedere la grazia al premier, e la remissione delle sanzioni statunitensi contro la Siria per convincere le autoritĂ di Damasco a partecipare degli Accordi di Abramo. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Gaza. Trump propone una tregua di 60 giorni. Si attende la risposta di Hamas

