Undici lotti di Nutella Ice Cream richiamati dal mercato | l’avviso del Ministero della Salute

Ben 11 lotti di Nutella Ice Cream sono stati richiamati dal mercato, dopo segnalazioni dai principali supermercati come Coop, Decò ed Esselunga. Il richiamo, comunicato da Ferrero il 25 giugno, è dovuto all’assenza della lista degli ingredienti in lingua italiana sulle confezioni. Un episodio che sottolinea l’importanza del rispetto delle normative europee per la sicurezza dei consumatori e la trasparenza del prodotto.

Ben 11 lotti di Nutella Ice Cream sono stati richiamati dal mercato, dopo le segnalazioni arrivate dai supermercati Coop, Decò ed Esselunga. Il richiamo arriva da Ferrero Commerciale Italia Sr ed è stato comunicato lo scorso 25 giugno. Stando a quanto notificato dalla casa produttrice, il motivo del richiamo sarebbe legato all”assenza della lista degli ingredienti in lingua italiana sulle confezioni. Per rispettare le norme vigenti in Europa e in Italia, l’etichetta in lingua locale è obbligatoria per tutti gli ingredienti e per tutti gli allergeni. Per questo motivo, si è provveduto col richiamo di undici lotti del gelato Nutella Ice Cream Pot da 230 grammi (470 ml). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Undici lotti di Nutella Ice Cream richiamati dal mercato”: l’avviso del Ministero della Salute

