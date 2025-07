Giardino Scotto sold out per l' omaggio a Pino Daniele

Un viaggio emozionale attraverso le note di Pino Daniele, che ha incantato con la sua anima e la sua musica. Il Giardino Scotto di Pisa si è infiammato in una notte indimenticabile, diventando teatro di un omaggio a uno dei più grandi artisti italiani. La serata, che ha segnato l'inizio delle edizioni 2025 di Pisa Jazz Rebirth e Pisa Folk, resterà nel cuore di tutti gli appassionati. Un evento che ha dimostrato come la musica possa unire e trasmettere emozioni senza tempo.

Pisa 02 luglio 2025 - Super sold out ieri sera per l'inaugurazione della stagione live al Giardino Scotto di Pisa. Sul palco a infiammare il pubblico " Nero a metà Experience. La musica di Pino Daniele suonata dai suoi musicisti", progetto arrivato in città grazie alla collaborazione tra Pisa Jazz, Pisa Folk e The Thing, che ha inaugurato congiuntamente le edizioni 2025 dei festival Pisa Jazz Rebirth e Pisa Folk. Più che un concerto è stato un incontro intimo con l'anima della musica di Pino Daniele, eseguita da coloro che lo hanno conosciuto e accompagnato nel suo percorso artistico. Gigi De Rienzo, Ernesto Vitolo e Agostino Marangolo, collaboratori storici e parte integrante del suono unico che ha caratterizzato la carriera di Daniele, sono stati protagonisti di un live emozionante.

