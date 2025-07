Daniele Rezza condannato a 27 anni | ha ucciso Manuel Mastropasqua per un paio di cuffiette wireless

La tragica vicenda di Rozzano ha sconvolto la comunità: Daniele Rezza è stato condannato a 27 anni di carcere per l'omicidio di Manuel Mastrapasqua, un gesto insensato nato da un futile litigio per un paio di cuffie wireless. Un episodio che mette in luce quanto possano degenerare le dispute quotidiane e ci invita a riflettere sulla fragilità della pace sociale.

Daniele Rezza è stato condannato a 27 anni per l'omicidio di Manuel Mastrapasqua, il 31enne ucciso con una coltellata in strada a Rozzano lo scorso ottobre per un paio di cuffie wireless. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Daniele Rezza condannato a 27 anni: ha ucciso Manuel Mastropasqua per un paio di cuffiette wireless

Daniele Rezza, che ha ucciso Manuel Mastrapasqua a Rozzano: “Dopo la coltellata sono scappato senza neanche voltarmi” - Un tragico episodio scuote Rozzano: Manuel Mastrapasqua perde la vita nella notte tra il 10 e l’11 ottobre 2024, a causa di un semplice scambio di cuffie wireless.

