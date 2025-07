Caldo estremo un’animazione della Nasa mostra i 15 giorni da record nel mondo

Il caldo estremo ha raggiunto nuovi record, e l'animazione della NASA ci porta attraverso 15 giorni di temperature senza precedenti nel mondo. Il sistema GEOS-FP, gestito dal Global Modeling and Assimilation Office, utilizza i dati satellitari per migliorare le previsioni meteorologiche e raccogliere preziose osservazioni sul nostro pianeta. Come possiamo interpretare questa escalation di calore e preparaci alle sfide climatiche future?

Il sistema Goddard Earth Observing System Forward Processing (GEOS-FP) è un modello di ricerca gestito dal Global Modeling and Assimilation Office della Nasa per dimostrare nuovi modi innovativi di utilizzare i dati satellitari per migliorare le previsioni meteorologiche e per aiutare la Nasa a raccogliere nuove osservazioni del nostro pianeta. L’animazione mostra le temperature superficiali in tutto il globo dal 15 giugno al 1 luglio. Come vediamo l’Europa è il continente che si sta riscaldando piĂą rapidamente al mondo, con una temperatura doppia rispetto alla media globale con ondate di calore estreme. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Caldo estremo, un’animazione della Nasa mostra i 15 giorni da record nel mondo

Fa caldo, troppo caldo: le immagini satellitari sono terribili Questa immagine, catturata il 29 giugno 2025 dalla missione Copernicus Sentinel-3, mostra quanto sia davvero intensa l'attuale ondata di caldo in alcune parti d'Europa. Utilizzando il suo radiometro di

