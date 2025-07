Al Nabucco costumi di 40 kg e 45 gradi | malori tra coristi e comparse

Nel cuore dell'Arena di Verona, un'aperta protesta scuote lo spettacolo del Nabucco: coristi e comparse affrontano temperature estreme, indossando costumi pesanti fino a 40 kg sotto un sole di 45 gradi. Un grave segnale di disagio e malessere che mette in luce le condizioni lavorative spesso sottovalutate nel mondo dello spettacolo. La battaglia per dignità e sicurezza sul palco non può più essere ignorata.

«Sembra Squid Game». La metafora scelta dalle rappresentanze sindacali Slc Cgil e Fistel Cisl per descrivere la situazione all'interno della Fondazione Arena di Verona è drastica. Dopo una serie di malori tra artisti del coro, mimi e co

Allarme caldo, uno studio monitora lo stress termico dei lavoratori dell'Arena; Verona, i sindacati: «Artisti e coristi che svengono per il peso ed il caldo dei costumi della produzione di Aida e Nabucco; Fondazione Arena, coristi svenuti per il grande caldo. Parte un monitoraggio.

Caldo, comparse e coristi svengono sul palco dell'Arena di Verona: «Costumi soffocanti, intervenga lo Spisal» - I lavoratori puntano il dito contro gli abiti del Nabucco: «Scarponi, casacche e una griglia in plastica, con luci a led, che pesa 10 chili». Lo riporta msn.com

