juve la sconfitta con il real prepara la prossima stagione

La Juventus, dopo la cocente sconfitta contro il Real Madrid nel Mondiale per Club, si prepara a una nuova stagione all'insegna di rinascita e ambizioni. La sfida del 1 luglio ha mostrato luci e ombre, ma gli sprazzi di talento di Yildiz e Di ... promettono un futuro più forte e deciso. È tempo di voltare pagina e scrivere un nuovo capitolo di successi.

Nella serata di martedì 1 luglio la Juventus ha dovuto dire addio prematuramente al suo Mondiale per Club. Lo ha fatto arrendendosi allo stellare Real Madrid di Xabi Alonso per un solo gol siglato dai blancos. Nonostante la sconfitta a testa alta non faccia parte del DNA bianconero, gli sprazzi dei giocatori di Tudor fanno presagire un cambio di rotta rispetto alle precedenti gestioni. La Juve si regge alle sue individualità : Yildiz e Di Gregorio primeggiano. Tra gli 11 titolari sono stati soprattutto Kenan Yildiz e Michele Di Gregorio a far sudare freddo i tifosi e i calciatori madridisti. Il primo, soprattutto nel primo tempo, è stato autore di una prova quasi magistrale, non scontato per un 2005 al primo incontro con i giocatori che vestono la camiceta blanca del Real. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com