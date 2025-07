Frana Casamicciola parenti delle vittime | No ad archiviazione

La recente richiesta di archiviazione della Procura riguardo alla frana di Casamicciola, che ha strappato 12 vite e lasciato il territorio segnato dal dolore, ha scatenato forti polemiche e accuse di insensibilità. Parenti delle vittime e residenti si oppongono con veemenza, chiedendo giustizia e responsabilità. In un momento così delicato, la comunità desidera traere chiarezza e verità, perché il rispetto delle vittime non può essere sacrificato su un’icerca di chiusura.

E' polemica per la richiesta di archiviazione per la frana di Casamicciola, che ha causato 12 morti e devastato ampie zone del comune termale, a Ischia, da parte della Procura. Il giorno dopo la richiesta di archiviazione per la frana di Casamicciola a Ischia, sono in tanti ad essere rimasti spiazzati dalla iniziativa della Procura .

