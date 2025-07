Allerta meteo in Toscana tempesta di vento e blackout a Firenze | persone bloccate in ascensore Rinviato il Palio di Siena per temporale

L’allerta meteo in Toscana ha scatenato una vera e propria tempesta di vento a Firenze, provocando blackout, persone bloccate in ascensore e la sospensione del Palio di Siena a causa di un temporale improvviso. Le raffiche violente hanno messo a dura prova la città, evidenziando la potenza degli eventi atmosferici. In queste situazioni, la sicurezza e la tempestività delle informazioni sono fondamentali per affrontare ogni emergenza con coraggio e consapevolezza.

Il maltempo ha investito nel pomeriggio di oggi la città metropolitana di Firenze, causando numerosi disagi e danni. Raffiche di vento particolarmente intense hanno reso necessario. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Allerta meteo in Toscana, tempesta di vento e blackout a Firenze: persone bloccate in ascensore. Rinviato il Palio di Siena per temporale

