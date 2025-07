Un Posto al Sole trame dal 5 all’11 luglio 2025 | la scelta di Chiara è stata davvero la soluzione migliore? Marina si pente

Se siete appassionati di soap e volete scoprire cosa riserva il destino ai protagonisti di Palazzo Palladini, non perdete le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 5 all’11 luglio 2025. Tra decisioni cruciali e colpi di scena, la scelta di Chiara Petrone segnerà un punto di svolta, mentre Marina si pentirà amaramente. Ma cosa succederà davvero? Scopritelo nelle prossime puntate, dove nulla è come sembra e il dramma è sempre dietro l’angolo.

Cosa accadrà nelle nuove puntate Un Posto al Sole in onda su Rai Tre dal 5 all’11 luglio? La soap partenopea propone cinque appuntamenti ricchi di suspence con i personaggi di Palazzo Palladini. Al centro dei riflettori troveremo i coniugi Ferri, costretti a fare i conti con una loro scelta che si rivelerà sbagliatissima. L’ingresso di Chiara Petrone come socia dei Cantieri non servirà a ostacolare Gagliotti, ma avrà la sola conseguenza di renderlo più potente. Anticipazioni Un Posto al Sole: Chiara appoggia Gagliotti. Se nella mente di Marina Giordano e Roberto Ferri, l’ ingresso di Chiara Petrone nel consiglio d’amministrazione dei Cantieri Flegrei doveva servire ad arginare il potere di Gennaro Gagliotti, li attende una bella delusione. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Un Posto al Sole, trame dal 5 all’11 luglio 2025: la scelta di Chiara è stata davvero la soluzione migliore? Marina si pente

In questa notizia si parla di: posto - luglio - sole - trame

Un Posto al Sole, anticipazioni al 4 luglio: Michele e Agata in pericolo - Preparati a vivere una settimana all'insegna della suspense con “Un Posto al Sole”. Dal 30 giugno al 4 luglio, le vite di Michele e Agata sono in bilico mentre si immergono in un’indagine rischiosa su Assane.

anticipazioni e trame di un posto al sole dal 30 giugno al 4 luglio 2025 Le prossime puntate della celebre soap opera Un Posto al Sole, in programmazione su Rai 3, promettono una settimana ricca di colpi di scena, rivelazioni e sviluppi emotivi. La serie, giunt Vai su Facebook

Un posto al sole, le trame dal 30 giugno al 4 luglio 2025; Un Posto al sole, le anticipazioni delle puntate dal 30 giugno al 4 luglio; Un Posto al Sole, anticipazioni dal 30 giugno al 4 luglio: sta tornando vecchio un amore?.

Ritorno a Las Sabinas e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 2 luglio 2025 - Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà ... Riporta msn.com

Un posto al sole, puntate al 18/07: Gennaro su tutte le furie, Roberto viene querelato - Le trame delle nuove puntate di Un posto al sole dal 14 al 18 luglio 2025 rivelano che Gennaro Gagliotti andrà su tutte le furie dopo aver appreso che Michele ha intenzione di andare in onda con la ... Secondo it.blastingnews.com