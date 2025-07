Non è semplice ti piange il cuore | Fedez rivela la decisione sui figli VIDEO

Fedez svela il lato più intimo della sua vita da padre separato in un'intervista senza filtri con Gabriele Vagnato. Tra musica, confessioni e ironia, il rapper apre il suo cuore, raccontando come affronta le sfide quotidiane e il rapporto con i figli. Un percorso di fragilità e coraggio che ci invita a riflettere sull'importanza di trovare equilibrio anche nelle scelte più difficili, per il bene di Leone...

Personaggi Tv. Tra musica, confessioni personali e ironia, Fedez ha scelto un’intervista fuori dagli schemi – 24 ore con il tiktoker Gabriele Vagnato – per raccontare come è cambiata la sua vita da padre separato. Dal rapporto con i figli alla gestione familiare quotidiana, il rapper si è aperto con sincerità, senza filtri. Un racconto che tocca corde intime, tra fragilità, scelte controcorrente e la volontà di preservare un equilibrio per Leone e Vittoria, anche dopo la fine della storia con Chiara Ferragni. Leggi anche: “L’Isola dei famosi”, stasera la finale: dove si svolge e quando i naufraghi tornano in Italia Fedez rompe il silenzio sui figli dopo la rottura con Chiara Ferragni. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Non è semplice, ti piange il cuore”: Fedez rivela la decisione sui figli (VIDEO)

"I bambini ovviamente ci hanno chiesto il perché di questa decisione, ti piange il cuore, non è semplice, ma sono cose che devi fare, così gli abbiamo spiegato tutto. Anche se ci si separa si rimane una famiglia". Fedez ha parlato del rapporto con i figli dopo il d

