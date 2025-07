A Gaza dopo la mancanza di cibo e acqua arriva il caldo torrido | bimbi a rischio morte per sete

Nella calura insopportabile di Gaza, la peggiore crisi si aggiunge alla già devastante lotta quotidiana: alla fame e alla sete si unisce il caldo torrido, che minaccia la vita dei più vulnerabili, soprattutto dei bambini. Testimoni palestinesi descrivono un panorama di sofferenza senza fine, dove l’assenza di elettricità aggrava ogni dolore. In questa emergenza umanitaria senza precedenti, il tempo sembra scadere: ogni istante di inattività mette a rischio vite preziose.

L’inizio del caldo estivo aggiunge un “nuovo livello di sofferenza a una lotta quotidiana già disperata per sopravvivere nella Striscia di Gaza, devastata dalla guerra “. Lo riportano alcuni testimoni palestinesi dalla Striscia di Gaza, intervistati dall’Associated Press. Con temperature medie di 30 gradi Celsius, l’umidità è insopportabile e rovente. “Non c’è elettricità, non c’è niente,” racconta con il volto imperlato di sudore una donna con sette figli. A Gaza manca anche l’acqua: è dunque sempre più difficile idratarsi. La carenza d’acqua, le reti fognarie distrutte e gli spazi abitativi sempre più ridotti rischiano di favorire la diffusione di malattie nelle comunità, come da tempo avvertono le organizzazioni umanitarie. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - A Gaza dopo la mancanza di cibo e acqua arriva il caldo torrido: bimbi a rischio morte per sete

