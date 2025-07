Rifugi anti-caldo la mappa nelle città italiane

In un’Italia sempre più soggetta a ondate di calore estremo, i rifugi anti caldo rappresentano una rete fondamentale di salvataggio. Dai parchi ombreggiati alle biblioteche climatizzate, i Comuni stanno censendo spazi sicuri per la salute dei cittadini. Questa mappa interattiva evidenzia le aree di riparo e si integra con la strategia nazionale contro gli incendi boschivi, garantendo protezione e prevenzione fino a ottobre.

CANTIERI CHIUSI PER IL CALDO / In Friuli Venezia Giulia la Fim Cisl denuncia condizioni insostenibili per i metalmeccanici, mentre il Veneto adotta le prime misure anti-caldo. Lombardia, Emilia-Romagna, Sardegna e Abruzzo già in campo con ordinanze c

