Like a Star stasera la finale del talent show di Amadeus su Nove | chi vincerà i 50.000 euro?

Sei pronto a scoprire chi conquisterà il cuore del pubblico e si porterà a casa i 50.000 euro in palio? Questa sera, su Nove alle 21.30, la finalissima di Like a Star promette emozioni, sorprese e momenti indimenticabili. Non perdere l’attesissimo epilogo di un talent che ha portato sul palco star improvvisate e performance da standing ovation! Chi sarà il vincitore di questa incredibile avventura? Resta con noi e scopriamolo insieme.

Il nuovo talent di Amadeus su Nove è arrivato alla conclusione e l'ultima puntata in onda questa sera si preannuncia piena di colpi di scena. Ultima chiamata per Like a Star, il talent show musicale con Amadeus arriva alla sua finalissima questa sera, mercoledì 2 luglio, alle 21.30 su Nove e in streaming su Discovery+. Tra travestimenti pop, esibizioni iconiche e giudizi fuori dagli schemi, il programma si prepara a eleggere il suo primo vincitore. E, chissà, forse anche a salutare per l'ultima volta il pubblico. Il regolamento della finale: nove in gara, uno solo sul podio Il meccanismo dell'ultima puntata è semplice ma con qualche sorpresa: ai sette finalisti già noti si aggiungeranno due concorrenti ripescati tra gli eliminati, selezionati in apertura di serata. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Like a Star, stasera la finale del talent show di Amadeus su Nove: chi vincerà i 50.000 euro?

Semplificando le sue imprese sul Nove: benino la serata-concerto Suzuky Music Party, bene l’evergreen La Corrida, invece flop fragorosi per il game Chissà chi è e per il talent Like a Star. Risultati così impietosi, anche rispetto alla fattura dei programmi e alla Vai su Facebook

