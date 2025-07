Il primario della pneumologia dell'Ospedale Guglielmo Da Saliceto, Cosimo Franco, è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione. Durante la perquisizione rinvenuto e sequestrato denaro contante per un totale di 30.950€ Cosimo Franco, primario di Pneumologia e direttore d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Piacenza, primario pneumologia Cosimo Franco arrestato per truffa all’Ausl, 37 visite mediche non dichiarate e 3510€ incassati in una settimana - VIDEO