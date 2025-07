Ondata di calore in Europa 40 gradi in Italia Malore in spiaggia | 2 morti in Sardegna |Mattarella | lo Stato faccia prevenzione

L'ondata di calore da record sta scuotendo l'Europa, con temperature che sfiorano i 40°C in Italia e tragedie in spiaggia. Due vittime in Sardegna e un appello di Mattarella: lo Stato deve intensificare la prevenzione. Con continui allarmi e ordinanze regionali, il rischio di incendi, blackout e fenomeni estremi cresce, rendendo urgente una risposta concreta per tutelare cittadini e territori.

Continua l'allerta caldo. Le ordinanze delle Regioni e il rischio di incendi, blackout e fenomeni estremi.

Ondata di calore a Napoli, giovedì 12 giugno fino a 34 gradi nelle ore di punta - L'estate si fa sentire con forza a Napoli, dove giovedì 12 giugno si registra la prima ondata di calore della stagione, con temperature percepite fino a 34 gradi nelle ore di punta.

Cappelli e ombrellini di ordinanza per fronteggiare l'ondata di calore. Le persone che camminano per le strade della città spagnola di #Siviglia lottano contro punte di 38 gradi nel quarto giorno di un'ondata di caldo che sta attanagliando l'Europa meridionale. Vai su X

Basta veramente niente. La prima ondata di calore vera dell'anno, con temperature ben oltre i 6 gradi sopra la media. Le acque del Mediterraneo oltre i 4 gradi sopramedia. E uno sbuffo freddo che dal Nord Europa arriva fin sul nostro paese creando un contra Vai su Facebook

Il caldo non dà tregua, oggi bollino rosso in 18 città. Blackout a Firenze e Bergamo; Caldo record, due persone morte in Sardegna. Bollino rosso in 18 città; L’Europa nella morsa della prima ondata di calore 2025: temperature sopra i 42°C.

Mar Mediterraneo, caldo record: 5 gradi sopra la media - Secondo Copernicus Climate Change Service la temperatura dei mari è 5 gradi al di sopra della media ... Secondo tg24.sky.it

Ondata di caldo in Europa: incendi in Catalogna, due morti e migliaia di persone confinate in casa per il fumo. Temperature record in diversi Paesi - In Catalogna, un vasto incendio ha causato due vittime e costretto 20mila persone a rimanere chiuse in ca ... Segnala controcopertina.com