Calciomercato Juve | Sancho obiettivo concreto per i bianconeri contatti intensificati con il Manchester United!

La Juventus si lancia con entusiasmo nel calciomercato, puntando forte su Jadon Sancho, talento inglese del Manchester United. I contatti con i Red Devils si sono intensificati, segnando una svolta nelle trattative. Con l'obiettivo di rinforzare l’attacco e rilanciare le ambizioni bianconere, i bianconeri sognano di portare a Torino un nome di grande livello e qualità . La strada verso l’operazione è più concreta che mai.

Fernandes e Sancho per soggiornare al Manchester United - Il Manchester United si prepara a una rivoluzione estiva, ma Bruno Fernandes e Jadon Sancho sono pronti a restare all’Old Trafford! In un momento in cui i club cercano stabilità dopo anni di cambiamenti, la scelta dei due giocatori potrebbe essere la chiave per riportare il Red Devils ai vertici del calcio mondiale.

#Napoli has made an offer at €20M + bonus to #ManchesterUnited for #Sancho, still considered low. #Juventus has only asked for information in the last few hours. @OggiSportNotiz2 @FraDiPasquale7 #calciomercato [@micheledeblasis] Vai su X

CALCIOMERCATO - Fabrizio #Romano: “Per quanto riguarda invece Jadon #Sancho, è un giocatore che al Napoli certamente piace, ma in questo caso tutto dipenderà dal Manchester United. Il giocatore è rientrato dal prestito al Chelsea e da quanto mi risult Vai su Facebook

