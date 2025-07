Caldo record due morti in Sardegna Bambina di 10 anni muore a Versailles ipotesi infarto Una vittima al pronto soccorso di Genova l' anziano era disidrato

L'ondata di caldo record colpisce duramente l'Italia, con due drammici decessi in Sardegna, entrambi in spiaggia. Un anziano di 75 anni a Budoni e una bambina di 10 anni a Versailles, vittime di malori improvvisi, ci ricordano quanto il caldo estremo possa essere pericoloso. È fondamentale adottare tutte le precauzioni necessarie per tutelare la nostra salute durante queste ondate di calore.

Due morti per il caldo in Sardegna. Entrambi si trovavano in spiaggia. Un 75enne è stato stroncato da un malore a Budoni, sulla costa nord orientale. Sul posto è giunto il 118 con.

