Troppo caldo? Non solo le insegne si sciolgono | anche qualche cervello

tra il caldo record e le conseguenze che già si manifestano, è evidente che non possiamo più rimandare. È ora di agire con determinazione per proteggere la nostra società e il nostro pianeta prima che sia troppo tardi.

Colpa del caldo, ovvio. Sto parlando del crollo della gigantesca insegna Generali, lassù in cima al grattacielo Hadid di Milano. È chiaro, no? Colpa del caldo. Delle temperature torride. Del cambiamento climatico. Non ci sono dubbi. Non provate a dire il contrario o siete negazionisti. Qui bisogna agire subito. Dunque che aspetta il governo a proclamare lo stato d’emergenza? A dichiarare l’allarme sociale e sanitario? Ripeto: che aspetta? Tra poco crolleranno direttamente i grattacieli, altro che le insegne. Si scioglieranno i palazzi, e se guardate bene i semafori sono già un po’ liquefatti, sarà per quello che sono sempre fermi sul rosso. 🔗 Leggi su Panorama.it