Xbox Game Pass avrà uno dei più grandi lanci del giorno a luglio 2025

Appassionati di skateboard che i nuovi giocatori desiderosi di vivere l'arte del tricking troveranno nel ritorno di Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 un evento imperdibile. Dopo cinque anni, il leggendario franchise si rinnova con una versione remastered su Xbox Game Pass, combinando nostalgia e innovazione. Preparatevi a riscoprire le rampe e le acrobazie più iconiche, perché questa novità promette di catturare l’attenzione di tutti gli appassionati di gaming e sport estremi.

Il franchise di Tony Hawk's Pro Skater rappresenta uno dei pilastri nel panorama dei giochi sportivi, con una storia ricca di successi e innovazioni. Dopo un intervallo di cinque anni dall'ultimo titolo, il celebre skater torna con Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4, annunciato in arrivo su Xbox Game Pass. Questa nuova versione remastered promette di offrire un'esperienza visivamente impressionante e fedele alle meccaniche originali, attirando sia i fan storici sia i nuovi giocatori. tony hawk's pro skater 3 + 4: uscita su game pass a luglio 2025. disponibilità immediata su xbox e pc. La remastered di THPS 3 + 4 sarà disponibile sin dal primo giorno su XBOX GAME PASS, anche per gli utenti di PC tramite PC Game Pass.

