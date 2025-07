Vlahovic-Real Madrid retroscena bomba | la Juve non ne può più

Il mondo del calcio è in subbuglio: il retroscena bomba su Vlahovic e il Real Madrid scuote le stelle della Juventus, ormai allo sbando. La recente eliminazione dagli ottavi del Mondiale per Club ha fatto emergere tensioni e decisioni inaspettate, lasciando i tifosi senza parole. Cosa si nasconde dietro queste scelte? E quale sarà il futuro del centravanti serbo? Scopriamo insieme gli ultimi sviluppi di questa trama avvincente.

Il bomber serbo ed il Real Madrid, stavolta il colpo di scena è clamoroso: ecco cos’è accaduto al centravanti e la decisione della Juve (Ansa Foto) – SerieAnews Dusan Vlahovic ha visto i compagni di squadra farsi eliminare dal Real Madrid negli ottavi di finale del mondiale per Club. Non per scelta, perché il bomber era abile ed arruolabile ma per decisioni altrui. Igor Tudor l’ha lasciato in panchina per tutta la gara, anche quando Yildiz ha chiesto il cambio per crampi, anche quanto i bianconeri erano in svntaggio e magari un bomber del suo calibro poteva far comodo. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Vlahovic-Real Madrid, retroscena bomba: la Juve non ne può più

In questa notizia si parla di: realmadrid - juve - vlahovic - retroscena

#RealMadrid #Juve: SFIDA #HUIJSEN #YILDIZ e RETROSCENA di MERCATO. Più #VLAHOVIC e #DAVID VIDEO Vai su X

Sfida tra stelle: oggi tocca alla Juventus contro il Real Madrid. I bianconeri riusciranno a passare? Dopo l’eliminazione dell’Inter, tocca alla Juventus tenere l’Italia dentro il Mondiale per Club. Per passare ai quarti, i bianconeri dovranno vedersela con nuo Vai su Facebook

Juventus, il retroscena su Vlahovic: 'ha comunicato la decisione ai compagni'; LIVE TJ - Mercato Juve h24 - David non escluderebbe Osimhen. Complicata la cessione di Vlahovic....; Juventus, Vlahovic ha detto no all'Al-Nassr di Pioli e Ronaldo: il retroscena.

Vlahovic, like al Real che batte la Juve: tifosi in rivolta, è rottura totale - I novanta minuti trascorsi in panchina da Dusan Vlahovic contro il Real Madrid hanno fatto rumore in casa Juve. Lo riporta tuttosport.com

Dusan Vlahovic tra polemiche e like social dopo juve-real madrid al mondiale per club - Dusan Vlahovic lascia un like al post di Jude Bellingham dopo l’eliminazione della Juventus dal mondiale per club contro il Real Madrid, scatenando polemiche tra i tifosi e alimentando le voci di merc ... Si legge su gaeta.it