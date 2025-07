Bonny-Inter ci siamo! Firma sul contratto e uscita dalla sede

Ange-Yoan Bonny è pronto a scrivere il suo nuovo capitolo all’Inter. Dopo aver firmato il contratto e lasciato la sede nerazzurra, l’attesa sta per terminare: l’ufficialità è ormai vicina. Con entusiasmo e determinazione, il giovane talento francese si prepara a entrare a far parte di un progetto ambizioso, portando freschezza e grinta in attacco. La sua avventura interista sta per iniziare—restate con noi per tutti gli aggiornamenti!

Ange-Yoan Bonny è sempre più nerazzurro. L'attaccante francese ha appena lasciato la sede dell'Inter, dopo aver firmato il suo contratto. IN SEDE – Dopo due giorni dal suo arrivo a Milano sta per arrivare l'ufficialità: Ange-Yoan Bonny è a pochissimo dall'essere un nuovo giocatore dell'Inter. L'attesa, dovuta al rientro di squadra e dirigenza dal Mondiale per Club, è finita. L'attaccante francese, che ha visitato per la prima volta ieri la sede nerazzurra dove ha registrato i primi contenuti, quest'oggi è tornato in Viale della Liberazione per firmare il suo contratto. L'uscita dalla sede dell'Inter di Bonny pone fine all'iter e dà inizio alla sua nuova avventura in nerazzurro.

