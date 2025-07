Sean ‘Diddy’ Combs non rischia l’ergastolo | assolto per le accuse più gravi

Sean “Diddy” Combs esce dal processo con un sospiro di sollievo: assolto dalle accuse più gravi che potevano costargli l’ergastolo. Il famoso rapper e produttore musicale, protagonista di numerosi successi, ha visto riconosciuta la sua innocenza tra le ombre delle accuse di traffico sessuale e associazione a delinquere. Una vittoria importante che sottolinea come, anche nei casi più complessi, la giustizia possa fare luce e restituire serenità.

Roma, 2 luglio 2025 – Sean 'Diddy' Combs non rischia l'ergastolo. La giuria del tribunale di New York ha giudicato il noto rapper e produttore musicale, già noto come Puff Daddy, colpevole di trasporto a fini di prostituzione, ma lo ha assolto dalle accuse più gravi tra cui associazione a delinquere e traffico sessuale. Combs, 55 anni, era accusato tra l'altro di associazione a delinquere, traffico sessuale e trasporto a fini di prostituzione. (FILES) Sean 'P. Diddy' Combs arrives for the 53rd annual Grammy Awards at the Staples Center in Los Angeles on February 13, 2011. AFP PHOTO Robyn Beck.