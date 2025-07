Da Cosa Nostra a YouTube | i boss della mafia americana che oggi dominano la Rete

Da cosa nostra a YouTube, i boss della mafia americana dominano la rete come mai prima d’ora. In un mondo dove makeup, videogiochi, musica e viaggi creano nuove finestre sulla vita, anche i grandi del crimine trovano il loro palcoscenico virtuale. Una storia sorprendente che ci fa riflettere su come la cultura, la fama e il potere si evolvano nel XXI secolo, e dimostra che...

Makeup, videogiochi, intrattenimento, viaggi, musica, divulgazione: in 20 anni di onorata carriera, Youtube ci ha regalato finestre su ogni dove umano. Una piattaforma diventata palcoscenico per giovani e meno giovani in grado di far qualcosa – qualunque ormai – che attiri il pubblico. Non sono da meno le storiche famiglie mafiose americane, i cui boss – pagato (si fa per dire) il loro conto con la giustizia – sbarcano sempre più spesso sul tubo per insegnare la vita. Una volta giuravano fedeltà con una puntura al dito e un santino bruciato tra le mani. Oggi giurano davanti a una webcam. I protagonisti di questa storia non sono i personaggi di una serie Netflix, ma ex mafiosi in carne e ossa — e soprattutto in pixel — che, dopo anni di sangue e silenzi, hanno trovato redenzione (o business) nell’unico luogo dove anche il crimine cerca like. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Da Cosa Nostra a YouTube: i boss della mafia americana che oggi dominano la Rete

