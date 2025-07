Sean ‘Diddy’ Combs condannato per un reato ma assolto per traffico sessuale e associazione a delinquere

Sean “Diddy” Combs, celebre re della musica e imprenditore di successo, si trova al centro di un caso legale complesso. Condannato per un reato legato alla prostituzione, è stato invece assolto da accuse più gravi come traffico sessuale e associazione a delinquere. Un verdetto che potrebbe comunque portarlo fino a dieci anni di carcere, ma che rappresenta un importante punto di svolta nella sua vicenda giudiziaria. La sua storia continua a tenere banco sulle prime pagine dei media...

Sean ‘Diddy’ Combs è stato condannato per un reato legato alla prostituzione, ma assolto dalle accuse più gravi durante il processo svoltosi mercoledì a New York. Il verdetto misto potrebbe comunque portarlo fino a dieci anni di carcere. Tuttavia, la giuria lo ha assolto dalle accuse di associazione a delinquere (racketeering) e traffico sessuale. Il verdetto è arrivato dopo che ieri la giuria aveva raggiunto un accordo solo su 4 dei 5 capi di imputazione e si è riunita nuovamente per arrivare alla sentenza completa. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sean ‘Diddy’ Combs, condannato per un reato ma assolto per traffico sessuale e associazione a delinquere

