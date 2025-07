Odissea | il poster italiano del film di Christopher Nolan

Universal Pictures ha svelato il tanto atteso poster italiano di "Odissea", il nuovo film di Christopher Nolan, in uscita il 16 luglio 2026. Dopo settimane di indiscrezioni e l’anticipazione non ufficiale, il primo look ufficiale cattura già l’immaginazione del pubblico, promettendo un’esperienza cinematografica indimenticabile. Questo poster rappresenta molto più di un’immagine: è l’inizio di un viaggio epico tra sogno e realtà . Di seguito, il poster ufficiale che anticipa l’attesa di un capolavoro da non perdere.

Universal Pictures ha diffuso il primo poster ufficiale del prossimo film di Christopher Nolan, atteso al cinema il 16 luglio 2026. Una versione di questo poster era circolata in rete già negli scorsi giorni in via non ufficiale, ma ora è stato confermato come è stato anche confermato che il titolo italiano sarà  Odissea. Qui di seguito, ecco il post con il poster in versione italiana: View this post on Instagram A post shared by Universal Pictures Italy (@universalpicturesit) LEGGI ANCHE: Odissea: il primo trailer trapelato on-line. Ecco una descrizione Quello che sappiamo sul film Odissea di Christopher Nolan. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

