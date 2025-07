Fiumicino sterpaglie in fiamme lungo via Portuense | evacuato l’asilo Il Girotondo

Un pomeriggio di emergenza a Fiumicino: un incendio di sterpaglie lungo via Portuense ha costretto all’evacuazione dell’asilo “Il Girotondo” e del vicino maneggio, con una densa colonna di fumo che si alza nel cielo. Interventi tempestivi di Polizia, Vigili del Fuoco e Protezione Civile sono stati fondamentali per mettere in sicurezza le strutture e contenere il rogo. La situazione resta sotto controllo, ma rimangono preoccupazioni per possibili nuovi focolai.

Fiumicino, 2 luglio 2025 – Un incendio è divampato nel pomeriggio di oggi lungo via Portuense dove hanno preso fuoco alcune sterpaglie, all’altezza di Parco Leonardo nei pressi dell’Asilo “Il Girotondo” e nel vicino maneggio. Entrambe le strutture sono state fatte evacuare per motivi di sicurezza. Alta la colonna di fumo. Sul posto sono prontamente intervenuti la Polizia Locale, i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile. Nuovi focolai si sono riaccesi in Via Castel Campanile a Palidoro. Il Comune di Fiumicino avvisa la cittadinanza di evitare la zona e di procedere con la massima attenzione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

