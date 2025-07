Tesla vendite globali giù del 13% nei primi 6 mesi 2025 E poteva andare peggio

Le vendite di Tesla nel primo semestre 2025 hanno evidenziato una flessione significativa, con un calo del 13% rispetto all’anno precedente. Tra aprile e giugno, sono state immatricolate circa 384mila vetture, sottolineando le sfide del mercato globale per il gigante delle auto elettriche di Elon Musk. La situazione mette a rischio i risultati annuali, ma analisti e appassionati restano in attesa di scoprire quali strategie adotterà Tesla per invertire questa tendenza.

Per tesla, anche il secondo trimestre 2025 va in archivio con un pesante calo delle vendite globali che rischia di pregiudicare i risultati dell’intero anno. Tra aprile e giugno la casa automobilistica di Elon Musk ha immatricolato poco più di 384mila vetture elettriche, il 13% in meno dello stesso periodo 2024. Il gruppo è sulla buona strada per segnare il secondo calo annuale di seguito. Gli analisti interpellati dall’agenzia Bloomberg prevedono che l’azienda consegnerà circa 1,65 milioni di veicoli, con un calo di circa l’8% rispetto all’anno scorso. I dati, seppur brutti, avrebbero potuto essere anche peggiori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Tesla, vendite globali giù del 13% nei primi 6 mesi 2025. E poteva andare peggio

