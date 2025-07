Napoli tensioni con la polizia al corteo prima della seduta per Gaza in Consiglio comunale

Napoli si accende di tensione durante il corteo pro Palestina, con attivisti e disoccupati che scendono in piazza per esprimere il loro sostegno e le proprie rivendicazioni. La protesta, davanti al maestoso Maschio Angioino, si trasforma in un momento di confronto acceso con le forze dell’ordine, con scene di scontro e manganellate che fanno tremare la città . Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa giornata intensa e ricca di emozioni.

In piazza attivisti per la Palestina ma anche disoccupati napoletani. Tensione all'ingresso del Maschio Angioino, volano manganellate. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: napoli - tensioni - polizia - corteo

Luca lascia Napoli per la Toscana e alimenta tensioni a Palazzo Palladini - Luca lascia Napoli per la Toscana, alimentando tensioni a Palazzo Palladini. Le ultime anticipazioni di "Un posto al sole" svelano nuove complicazioni, con Giulia preoccupata per l’assenza improvvisa del suo amato.

Gaza, Los Angeles, Albania, Italia: fermiamo le deportazioni Manifestazione contro i Cpr a Diano Marina in provincia di Imperia Più di 300 persone hanno raggiunto in corteo l'ex caserma Camandone, indicata da Piantedosi come uno dei possibili luoghi di ap Vai su Facebook

Napoli, tensioni con la polizia al corteo prima della seduta per Gaza in Consiglio comunale; Napoli, tensione al corteo per i Campi Flegrei, scontri tra manifestanti e polizia; Corteo pro Palestina e contro il riarmo a Napoli, tensioni in piazza del Plebiscito.

Napoli, tensioni con la polizia al corteo prima della seduta per Gaza in Consiglio comunale - In piazza attivisti per la Palestina ma anche disoccupati napoletani. Segnala fanpage.it

Corteo contro Piantedosi a Napoli, tensioni tra manifestanti e polizia in via Toledo - Fanpage.it - Tensione al corteo contro il ministro Piantedosi in via Toledo, a Napoli: i manifestanti hanno tentato di forzare il cordone di polizia, venendo respinti. Secondo fanpage.it