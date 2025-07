WWE | Big E commenta ironicamente la sconfitta del New Day

Il mondo WWE è in fermento: il New Day, il mitico trio, ha chiuso il suo tredicesimo regno da Tag Team Champions in modo sorprendente. Dopo appena 72 giorni, sono stati spodestati dal Judgment Day, lasciando i fan senza parole... e Big E, il gigante gentile, non ha perso tempo per commentare con la sua tipica ironia. Ecco cosa ha detto, con quella sua sagacia che non manca mai di far sorridere anche nei momenti più difficili.

Nell’ultima puntata di Raw andata in onda il 30 giugno si è concluso il tredicesimo regno da Tag Team Champions del New Day, giunto al capolinea dopo soli 72 giorni a seguito della sconfitta per mano del Judgment Day. Non si è fatta attendere la reazione dell’ex membro Big E, fuori dalle scene ormai dal 2022 a seguito di un brutto infortunio alle vertebre. Facciamo prima un piccolo passo indietro. Il 2 dicembre 2024, Xavier Woods e Kofi Kingston celebrano il decimo anniversario della stable a Raw, dopo giorni in cui la tensione tra loro era alle stelle. Durante il promo di Woods, risuona la theme di Big E, che propone di tornare come manager del New Day non potendo ancora lottare. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Big E commenta ironicamente la sconfitta del New Day

