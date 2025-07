Il 20 ottobre diventa il giorno dei piccoli martiri di Gorla Frassinetti | Bene così sensibilizziamo le nuove generazioni sull’orrore della guerra

Il 20 ottobre diventa il giorno dei “Piccoli Martiri di Gorla”, un'occasione per riflettere sulla brutalità della guerra e sull’importanza di educare le nuove generazioni alla pace. La decisione della Camera dei Deputati di istituire questa giornata testimonia l’impegno nel mantenere vivi i ricordi e i valori di solidarietà e tolleranza. È fondamentale che queste commemorazioni ispirino un impegno condiviso per un futuro senza conflitti.

La Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati ha espresso un voto unanime a favore dell'istituzione della giornata dedicata ai "Piccoli Martiri di Gorla". L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

