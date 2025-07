Il digitale cresce più del Pil ma l’Italia ha un problema serio di competenze sull’IA

Il digitale sta conquistando il 25% del PIL italiano, trainato da innovazioni come cybersecurity e Intelligenza Artificiale. Tuttavia, il Rapporto Anitec Assinform rivela un lato oscuro: carenze di competenze, infrastrutture in ritardo e un mercato del lavoro impreparato. Un quadro che richiede interventi urgenti per trasformare questa crescita in un vero vantaggio competitivo. È fondamentale affrontare queste sfide per garantire il futuro digitale del nostro Paese.

I numeri del rapporto dell'associazione degli imprenditori del settore, Anitec Assinform: +3,7% nel 2024 a 81,6 miliardi di euro. La sicurezza informatica e l'IA fanno da traino. Ma il rapporto presenta anche diverse ombre, dal lavoro alle infrastrutture in un quadro che il calo.

