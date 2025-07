Medioriente Netanyahu | Non ci sarà più Hamas e non ci sarà un Hamastan

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato con fermezza la fine di Hamas, promettendo di liberare tutti gli ostaggi e di garantire un futuro di stabilità in Medio Oriente. Le sue parole segnano un punto di svolta nelle strategie di Israele, puntando a un futuro senza l’incubo di un “Hamastan”. La regione guarda ora con speranza e trepidazione: il cammino verso la pace è più vicino o ancora più incerto?

“Vi dico che non ci sarà più Hamas”. È quanto ha affermato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu durante una visita alla sede centrale dell’Eilat Ashkelon Pipeline Company ad Ashkelon. “ Non ci sarà più Hamastan. Non torneremo a quella situazione. È finita”, ha aggiunto, “libereremo tutti i nostri ostaggi”. “Porteremo a termine questo compito insieme, contrariamente a quanto dicono”, ha detto ancora Netanyahu parlando di Gaza, “li elimineremo definitivamente”. 🔗 Leggi su Lapresse.it