Noa Lang | intesa raggiunta col PSV ora le visite mediche

Finalmente, l’attesa è terminata: Noa Lang sta per indossare la maglia azzurra del Napoli. Dopo intense trattative, l’accordo con il PSV è stato raggiunto e ora il talentuoso attaccante si prepara a sottoporsi alle visite mediche. La stagione napoletana si infiamma di entusiasmo e prospettive ambiziose, con Lang pronto a portare la sua energia in campo. Rimanete sintonizzati per tutte le novità su questa emozionante operazione di mercato.

Accordo raggiunto col PSV per il passaggio Lang in azzurro. Dopo un’altra giornata di trattative Napoli e PSV hanno raggiunto l’accordo per il passaggio del . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Noa Lang: intesa raggiunta col PSV, ora le visite mediche

In questa notizia si parla di: lang - intesa - raggiunta - visite

Calciomercato Napoli, intesa trovata con Noa Lang: i dettagli - Il calciomercato del Napoli si accende con una novità importante: è stata trovata l’intesa con Noa Lang, talento olandese del Psv Eindhoven.

Lang e Beukema più vicini al Napoli; SKY - Lang-Napoli, visite mediche a giorni. In programma volo dall'Olanda; Napoli-Lang c'è l'intesa col Psv. Contatti con un attaccante dalla Serie B.

Jonathan David alla Juventus: raggiunta l'intesa di massima nella notte - Nella notte italiana è stato raggiunto l'accordo tra l'attaccante canadese, svincolato dopo l'ultima stagione al Lille, e i bianconeri. Si legge su sport.sky.it

MEDIASET - Napoli, minima la distanza col PSV per Lang: possibile intesa entro 48 ore - I contatti tra i due club sono continui e sono proseguiti anche nella giornata di martedì. msn.com scrive