Un anno con grandi autori e piacevoli scoperte | le novità al cinema di Lucky Red

Un anno all'insegna di grandi autori e scoperte sorprendenti: le novità al cinema di Lucky Red promettono un percorso ricco di emozioni e fascino. La stagione si apre con performance di alto livello, mentre l’attesa cresce per i titoli che hanno conquistato Cannes o aspirano a Venezia. Durante Ciné giornate di cinema, Lucky Red ha svelato il suo entusiasmante listino, annunciando un futuro cinematografico da non perdere.

Una stagione cinematografica iniziata con performance molto solide di titoli di grandi autori, in attesa di rilanciare nei prossimi mesi con titoli che hanno trionfato a Cannes o che sperano in una selezione a Venezia. Lucky Red ha presentato il listino dei prossimi mesi in occasione di Ciné giornate di cinema. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Un anno con grandi autori e piacevoli scoperte: le novità al cinema di Lucky Red

In questa notizia si parla di: autori - cinema - lucky - anno

Corato: “4 giorni su 7”, contest dedicato agli autori di cinema indipendente Da giovedì - Corato si prepara a vivere un'intensa celebrazione del cinema indipendente con la terza edizione di “4 giorni su se7”.

Grande partecipazione al firmacopie dell’illustratrice Boryana Ilieva, che ha preceduto l’anteprima di Presence al cinema Quattro Fontane di Roma, con una sala piena di appassionati che hanno assistito all’introduzione moderata da Gianluca De Angelis. Pre Vai su Facebook

Identità e riscatto nel nuovo film di Luis Ortega, uno dei registi più originali del cinema latinoamericano contemporaneo. #ElJockey, dal 17 luglio al cinema in versione originale sottotitolata. Vai su X

Un anno con grandi autori e piacevoli scoperte: le novità al cinema di Lucky Red; I titoli FCTP nella programmazione celebrativa dei 25 anni di Rai Cinema | News | FCTP; Gabriele D’Andrea lascia Lucky Red e si dedica completamente a Circuito Cinema.

Un anno con grandi autori e piacevoli scoperte: le novità Lucky Red - Una stagione cinematografica iniziata con performance molto solide di titoli di grandi autori, in attesa di rilanciare nei prossimi mesi con titoli che hanno trionfato a Cannes o che sperano in una se ... Secondo comingsoon.it

Lucky Red: una stagione cinematografica ricca di novità e grandi attese - Lucky Red, dopo il successo al Festival di Cannes, presenta a Sorrento una programmazione estiva ricca di novità e classici, con attese per l'autunno su titoli premiati come "Un semplice incidente". Come scrive ecodelcinema.com