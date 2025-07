Aree interne Mastella | Inaccettabili fatalismo politico e classismo geografico

Le aree interne del nostro Paese stanno vivendo una crisi senza precedenti, segnate da un inaccettabile fatalismo politico e da un classismo geografico che rischia di condannarle all’oblio. È inconcepibile che un documento strategico ufficiale trasmetta una sorta di condanna definitiva, come se le sfide di queste zone fossero irrisolvibili. La politica deve reagire, affrontare e invertire questa tendenza, perché il futuro dell’Italia non può essere scritto dall’immobilismo e dal pessimismo.

Ha dell'incredibile che il Governo in un documento nazionale e di natura strategica, seppure del valore di un dossier tecnico-strategico, possa notificare il certificato di morte alle aree interne di questo Paese. Va bene il realismo e la consapevolezza dei problemi, ma la politica è chiamata ad affrontarli, non certo a surreali constatazioni di irreversibilità. Non ci aspettavamo che un governo di patrioti, si abbandonasse a forme di classismo geografico e di fatalismo politico. Su questo tema non accettiamo ribassi: le alleanze per le prossime regionali, saranno determinate, per quanto ci riguarda proprio dalle risposte che saranno date alle aree interne, questo tema per noi è semplicemente dirimente dal punto di vista politico", lo sottolinea in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella.